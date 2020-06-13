В селе Валдгейм Еврейской автономии ищут стройплощадку под новую школу

13 Июнь 2020 2020-06-13T05:31:38+03:00

Сейчас у школы несколько корпусов, но состояние каждого из них оставляет желать лучшего Фото: Правительство ЕАО

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Строительство новой школы в селе Валдгейм (Биробиджанский район ЕАО) обсуждается не первый год. В местной школе учатся также ученики из сел Красный Восток, Пронькино, Аэропорт, Желтый Яр. Школа занимает здания: основное двухэтажное, 1958 года постройки; деревянный корпус, 1961 года; начальная школа (переоборудованный интернат для детей из окрестных сел) и спортивный зал, 1981 года. Взамен всех корпусов будут строить один, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

Площадка для новой школы – в двухстах метрах от действующей. Ростислав Гольдштейн, врио губернатора автономии, посчитал, что нужно искать другой участок.

- Участок находится за пределами всех мыслимых границ. Я точно уверен, что мы не имеем права отправлять детей на свалку. Дети должны размещаться в самом знаковом и центральном месте любого поселения, – заявил Ростислав Гольдштейн.

Помимо новой площадки, нужно будет просчитать количество мест – строить школу «навырост» нецелесообразно. Необходимо чтобы все школьники учились в одну смену и в классах не было тесно.

ИСТОЧНИК KP.RU