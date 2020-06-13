2020-06-13T07:39:30+03:00
Происшествия

В Хабаровске горожанку обокрал начинающий сантехник

Пока хозяйка квартиры была на кухне, ушлый ремонтник запустил руку в ее шкатулку с драгоценностями
Ксения ТУРТЫГИНА
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Уголовный кодекс назначает за кражу достаточно строгое наказание - пять лет лишения свободыУголовный кодекс назначает за кражу достаточно строгое наказание - пять лет лишения свободыФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, хабаровская полиция раскрыла кражу ювелирных украшений. Потерпевшая – жительница Индустриального района, украденное золото уже возвращено хозяйке.

Выяснилось, что у женщины в доме произошла коммунальная авария, она вызвала на дом специалистов по монтажу и обслуживанию водопроводных коммуникаций. Сантехники все починили и откланялись. Пропажу золотых часов и кольца, общей стоимостью 16 тысяч рублей, горожанка обнаружила позже.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 21-летний стажер сантехника – послужной список молодого человека на криминальном поприще гораздо внушительнее успехов в сантехническом деле. Он имеет несколько судимостей за грабежи и кражи. Парень признался, что когда хозяйка отлучилась на кухню, он проскользнул в комнату, схватил добычу и вернулся к починке как ни в чем не бывало.

Фигуранта отправили в изолятор временного содержания до суда. Похищенное изъято и возвращено законной владелице. Парню грозит до пяти лет лишения свободы – такова максимальная санкция статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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