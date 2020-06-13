В Хабаровске горожанку обокрал начинающий сантехник
Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, хабаровская полиция раскрыла кражу ювелирных украшений. Потерпевшая – жительница Индустриального района, украденное золото уже возвращено хозяйке.
Выяснилось, что у женщины в доме произошла коммунальная авария, она вызвала на дом специалистов по монтажу и обслуживанию водопроводных коммуникаций. Сантехники все починили и откланялись. Пропажу золотых часов и кольца, общей стоимостью 16 тысяч рублей, горожанка обнаружила позже.
Полицейские выяснили, что к краже причастен 21-летний стажер сантехника – послужной список молодого человека на криминальном поприще гораздо внушительнее успехов в сантехническом деле. Он имеет несколько судимостей за грабежи и кражи. Парень признался, что когда хозяйка отлучилась на кухню, он проскользнул в комнату, схватил добычу и вернулся к починке как ни в чем не бывало.
Фигуранта отправили в изолятор временного содержания до суда. Похищенное изъято и возвращено законной владелице. Парню грозит до пяти лет лишения свободы – такова максимальная санкция статьи 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU