В Хабаровске набирают волонтеров Конституции

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:11:48+03:00

Волонтеры ответят на все вопросы, связанные с организацией голосования по поправкам в Конституцию. Фото: сайт Конституция.РФ

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В Хабаровске среди молодежи набирают и обучают волонтеров, которым предстоит проводить среди горожан информационную работу, сообщает пресс-служба администрации города. Молодые люди расскажут как и где можно проголосовать по поправкам в Конституцию, как получить открепительное удостоверение и как организовать голосование на дому, если гражданин не может сам прийти на участок.

- Девяносто семь молодых хабаровчан уже стали волонтерами Конституции. В ближайшее время ребят обучат правилам поведения в условиях пандемии, затем они будут работать в местах массового скопления граждан: в районе железнодорожного и автовокзала, аэропорта, рядом с торговыми центрами, кинотеатрами и так далее. Всего определено 14 таких точек, - рассказала Елена Гаврилова, заместитель начальника городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.

Напомним, досрочное голосование стартует 25 июня, 1 июля – последний день, когда можно будет выразить свое мнение о предлагаемых в Конституцию поправках. Для удобства граждан и в целях недопущения массового распространения коронавируса нового типа голосование растянуто на неделю, на участках приняты все меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU