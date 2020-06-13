2020-06-13T09:38:15+03:00
Звезды

Музеи Хабаровского края откроются, но с социальной дистанцией

Экскурсоводу и посетителям придется держаться на расстоянии, залы, мебель и руки будут дезинфицировать несколько раз на дню
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
В хабаровском Утесе - одном из зданий Гродековского музея - помещения небольшие, посетителей придется пускать максимум по двоеВ хабаровском Утесе - одном из зданий Гродековского музея - помещения небольшие, посетителей придется пускать максимум по двоеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе музеев после открытия. Там есть стандартные моменты (регулярная дезинфекция всего, до чего люди дотрагиваются, частое мытье рук, масочно-перчаточный режим и т.п.), так и ориентированные конкретно на музеи.

Сотрудникам музеев Хабаровского края сейчас необходимо, согласно документу, разработать «пути маршрутизации» посетителей с целью исключения встречных потоков посетителей, организовать их вход и выход через разные двери. Ожидаем появления «дорожной разметки» на полах в залах и на лестницах. Экскурсии разрешены, но с оговорками: дистанция полтора метра между участниками, в группе не более пяти человек. Запрещены экскурсии по соглашениям с турфирмами.

Музеям рекомендовано продавать свою сувенирную продукцию бесконтактным способом (речь идет о вендинговых аппаратах, но, с поправкой на реальность, вряд ли такая техника быстро войдет в обиход всех музеев). Возможно, билеты будут продавать как в кино – с указанием времени посещения. Смотрители больше не будут брать ваш билет в руки, предписано проводить контроль бесконтактным способом – сканер штрих-кода, визуальный контроль на расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Музеи Хабаровского края откроются, но с социальной дистанцией
В Хабаровске набирают волонтеров Конституции
В Хабаровске горожанку обокрал начинающий сантехник
В селе Валдгейм Еврейской автономии ищут стройплощадку под новую школу
В Хабаровске открыли мемориал «Пограничной славы»
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 июня 2020 года: за сутки плюс 65 заболевших
Обстановка в Хабаровском крае 13 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
В ЕАО с 15 июня начнут снимать ограничения самоизоляции
После вспышки коронавируса в УФСИН завели уголовное дело в ЕАО
Зооцентр в Комсомольске вышел из самоизоляции в свой день рождения
На стадионе имени Ленина в Хабаровске установили правила для вышедших из самоизоляции
Депутаты Закдумы поздравили жителей Хабаровского края с Днем России
Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем России
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 12 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человек
Обстановка в Хабаровском крае 12 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Радио «Комсомольская правда» временно приостанавливает вещание в Хабаровске
Семьи из Комсомольска наградили почетным знаком «За заслуги в воспитании детей»
На трибунах и площади не будет никого: в Хабаровске обсудили безопасность на Параде Победы
В Хабаровске 15, 17 и 20 июня временно ограничат проезд по центральным улицам
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 июня 2020 года: лечение получают 56 пациентов
Ради детей в Хабаровске будут тщательно следить за недостроями и водоемами
В ЕАО коров, питающихся на помойках, отведут на арестплощадку
Депутаты в ЕАО приняли постановление о назначении выборов губернатора