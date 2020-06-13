Музеи Хабаровского края откроются, но с социальной дистанцией

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:38:15+03:00

Экскурсоводу и посетителям придется держаться на расстоянии, залы, мебель и руки будут дезинфицировать несколько раз на дню

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе музеев после открытия. Там есть стандартные моменты (регулярная дезинфекция всего, до чего люди дотрагиваются, частое мытье рук, масочно-перчаточный режим и т.п.), так и ориентированные конкретно на музеи.

Сотрудникам музеев Хабаровского края сейчас необходимо, согласно документу, разработать «пути маршрутизации» посетителей с целью исключения встречных потоков посетителей, организовать их вход и выход через разные двери. Ожидаем появления «дорожной разметки» на полах в залах и на лестницах. Экскурсии разрешены, но с оговорками: дистанция полтора метра между участниками, в группе не более пяти человек. Запрещены экскурсии по соглашениям с турфирмами.

Музеям рекомендовано продавать свою сувенирную продукцию бесконтактным способом (речь идет о вендинговых аппаратах, но, с поправкой на реальность, вряд ли такая техника быстро войдет в обиход всех музеев). Возможно, билеты будут продавать как в кино – с указанием времени посещения. Смотрители больше не будут брать ваш билет в руки, предписано проводить контроль бесконтактным способом – сканер штрих-кода, визуальный контроль на расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU