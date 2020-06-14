2020-06-14T01:49:14+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 14 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

В краевой столице потеплеет, однако, синоптики не исключают дожди
Евгения МОЛОТОВА
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В краевой столице потеплеет, однако, синоптики не исключают дождиВ краевой столице потеплеет, однако, синоптики не исключают дождиФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 14 июня опасные метеорологические явления не прогнозируются. Погода останется неустойчивой. В Хабаровске – небольшой дождь, температура ночью от +13 до +15 градусов, днем от +20 до +22, ветер северо- восточный 7-12 м/с. В южных районах – местами пройдут кратковременные дожди, температура ночью от +11 до +16 градусов, днем до +26, ветер северный 7-12 м/с. В центральных районах края – осадков не ожидается, температура ночью от +5 до +15 градусов, днем от +21 до +26, ветер различных направлений 5-13 м/с. В северных районах – местами небольшие дожди, температура ночью в диапазоне от +1 до +10, днем от +5 до +25, ветер северный, северо-западный 7-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения находится в естественных значениях – от 8 до 22 мкр/ч. Геомагнитное поле земли спокойное. Солнечная активность низкая.

Паводковая остановка в Хабаровском крае остается без изменений. В Тугуро-Чумиканском районе на р. Уда у с. Удское наблюдается подъем воды на 15 см/сутки. В ближайшие два дня у с. Удское ожидается дополнительный подъем воды до отметки 700 см (при неблагоприятном в 750 см. Угрозы затопления хозяйственных объектов нет. На контроле паводковая обстановка на реках Хор и Кия южных районов края.

С начала периода в лечебные учреждения Хабаровского края обратилось 2019 человек с жалобами на присасывание клеща. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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