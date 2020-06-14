2020-06-14T02:26:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Актуальная обстановка по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 14 июня 2020: количество заболевших выросло

Новых смертельных исходов не зарегистрировано
Евгения МОЛОТОВА
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Новых смертельных исходов не зарегистрированоНовых смертельных исходов не зарегистрированоФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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По состоянию на утро 14 июня 2020 года на территории Хабаровского края выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевших – жители краевой столицы и Хабаровского района. По-прежнему ни одного заболевшего не выявлено в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах края.

Большинство заболевших относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет. 21 – к категории старше 65 лет, двое дети двух и двенадцати лет.

Среди вновь выявленных пациентов около 10 % бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования, у 70% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все заболевшие относятся к контактным или обследованным по клиническим показаниям.

Всего в крае зарегистрировано 2938 случаев заболевания. Рост составил 2,4%.Общее количество умерших по состоянию на утро 14 июня составило 19 человек.

- «Активными» остается 1464 случая заболевания: на стационарном лечении находится 736 пациентов, из них 17 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 727 получает лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции, - комментируют в краевом минздраве.

Примерно у половины пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 656 пациентов, все они госпитализированы.

В Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19 суммарно излечились 1455 человек.

Кроме того в стационарах края получают лечение 342 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Около шести тысяч прибывают под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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