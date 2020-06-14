2020-06-14T04:38:15+03:00
Общество

Солнце, гроза, и двойная радуга – все в одном в небе 13 июня над Хабаровском

Весь спектр погодных явлений могли наблюдать жители краевой столицы накануне
Евгения МОЛОТОВА
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Двойная радуга - добрая приметаДвойная радуга - добрая приметаФото: Ольга КИВА
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Внезапными перепадами погоды могли любоваться хабаровчане в течение всего дня 13 июня. Первая половина дня оказалась солнечной и жаркой, идеальной для пляжного отдыха. Но уже к часу дня небо стало хмуриться, ветер усилился и к двум часам на город упали первые капли, а после дождь хлынул стеной и те, кто не рискнул нарушить призыв оставаться дома, могли любоваться разгулом стихий во всей красе. А после, небо расцветила двойная радуга.

Кстати, существует поверье, что, увидев двойную радугу, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. А прошедший под радугой, будет счастлив всю жизнь. Также, двойную радугу почитали как символ будущего успеха и залог того, что неприятности остались в прошлом. Будем надеяться, что эта примета сбудется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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