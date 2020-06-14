2020-06-14T05:21:34+03:00
Общество

Маршрут трамвая №1 в Хабаровске изменится с 15 июня

На время ремонта опор трамвай будет доходить только до Депо №1
Евгения МОЛОТОВА
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После снегопада трамвай, самый надежный способ добраться домойПосле снегопада трамвай, самый надежный способ добраться домойФото: Ольга КИВА
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Самый длинный по протяженности трамвайный маршрут краевой столицы - №1 с 1 июня по 25 августа 2020 года будет ходить по измененной схеме, сообщают в городском муниципалитете. Такое решение связано с проведением ремонтных работ по установке опор и монтажу новой контактной сети на участке от улицы Богачева, до улице Прогрессивной. Ремонт сетей – плановое мероприятие в рамках проекта «Приведение в нормативное состояние улицы Краснореченской от улицы Бограчева до улицы Прогрессивной».

В будние дни в период с 15 июня по 25 августа с 12.00 до 15.00 трамваи маршрута № 1 будут следовать по измененной схеме движения «Железнодорожный вокзал — Трамвайное депо № 1».

После окончания работ маршрут трамвая №1 будет восстановлен в утвержденных рамках. Электротранспорт будет ходить от Железнодорожного вокзала до Химфармзавода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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