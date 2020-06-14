2020-06-14T07:32:11+03:00
Политика

В Комсомольске на избирательных участках предпримут повышенные меры безопасности

Роспотребнадзор разработал специальный санитарный протокол для голосующих
Евгения МОЛОТОВА
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В Комсомольске на избирательных участках предпримут повышенные меры безопасностиВ Комсомольске на избирательных участках предпримут повышенные меры безопасностиФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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На территории Хабаровского края продолжается подготовка по голосованию по поправкам в Конституцию РФ. 1 мая жители региона, вместе с другими гражданами нашей страны решат, стоят ли принимать предложенные федеральным правительством поправки к Основному закону.

В Комсомольске-на-Амуре к открытию готовятся 104 участка. Они уже оборудуются всем необходимым: телефонной связью, сейфами, оборудуются мебелью, 97% участков оснащены компьютерной техникой. Кроме этого, определены 6 резервных помещений для УИК.

Особое внимание в день голосования будет уделяется мерам профилактики вирусных заболеваний. Здесь на помощь пришел Роспотребнадзор: разработал рекомендации, которых теперь придерживаются на избирательных участках. Одна из главных задач этих мер – обеспечение безопасности как избирателей, так и членов участковых комиссий.

На входе на избирательные участки будут уложены дезинфицирующие коврики, участникам голосования будут дистанционно замерять температуру, выдавать перчатки и маски, члены УИК будут также в масках и перчатках. Паспорта они будут смотреть на расстоянии, кабинки будут без передних шторок, но сами они будут развернуты к стене. Помещения УИК через каждый час будут проветриваться и дезинфицироваться.

Для рассредоточения избирателей проголосовать можно будет не только 1 июля, а начиная с 25 июня. Непосредственно, сам день голосования 1 июля объявлен нерабочим днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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