Байкер чудом выжил в резонансном ДТП на Павла Морозова в Хабаровске

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:57:36+03:00

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Обеденный перерыв выходного дня едва не стал последним в жизни хабаровского мотоциклиста. Yamaha, двигалась в сторону центра, собираясь поворачивать на улицу Радищева. Оппонент двигался на встречу. Трагическое рандеву состоялось около половины второго дня 14 июня. По чистой случайности обошлось без летального исхода. Пострадавшего байкера отправили в стационар на машине скорой помощи. Его оппонент также получил повреждения, не только автомобиля. Виновного в нарушении правил вождения определит экспертиза.

Мнения свидетелей разделились. С точки зрения одной стороны, виноватым назван был автолюбитель, который не пропустил встречный транспорт. Другая сторона полагает виновным водителя "железного коня", обвиняя его в превышении скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU