2020-06-14T10:57:36+03:00
Происшествия

Байкер чудом выжил в резонансном ДТП на Павла Морозова в Хабаровске

Столкновение произошло на углу Павла Морозова и улицы Радищева
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Столкновение произошло на углу Павла Морозова и улицы РадищеваСтолкновение произошло на углу Павла Морозова и улицы Радищева
Изменить размер текста:

Обеденный перерыв выходного дня едва не стал последним в жизни хабаровского мотоциклиста. Yamaha, двигалась в сторону центра, собираясь поворачивать на улицу Радищева. Оппонент двигался на встречу. Трагическое рандеву состоялось около половины второго дня 14 июня. По чистой случайности обошлось без летального исхода. Пострадавшего байкера отправили в стационар на машине скорой помощи. Его оппонент также получил повреждения, не только автомобиля. Виновного в нарушении правил вождения определит экспертиза.

Мнения свидетелей разделились. С точки зрения одной стороны, виноватым назван был автолюбитель, который не пропустил встречный транспорт. Другая сторона полагает виновным водителя "железного коня", обвиняя его в превышении скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Хабаровском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Байкер чудом выжил в резонансном ДТП на Павла Морозова в Хабаровске
В Комсомольске на избирательных участках предпримут повышенные меры безопасности
Маршрут трамвая №1 в Хабаровске изменится с 15 июня
Солнце, гроза, и двойная радуга – все в одном в небе 13 июня над Хабаровском
Актуальная обстановка по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 14 июня 2020: количество заболевших выросло
Обстановка в Хабаровском крае на 14 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Музеи Хабаровского края откроются, но с социальной дистанцией
В Хабаровске набирают волонтеров Конституции
В Хабаровске горожанку обокрал начинающий сантехник
В селе Валдгейм Еврейской автономии ищут стройплощадку под новую школу
В Хабаровске открыли мемориал «Пограничной славы»
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 13 июня 2020 года: за сутки плюс 65 заболевших
Обстановка в Хабаровском крае 13 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
В ЕАО с 15 июня начнут снимать ограничения самоизоляции
После вспышки коронавируса в УФСИН завели уголовное дело в ЕАО
Зооцентр в Комсомольске вышел из самоизоляции в свой день рождения
На стадионе имени Ленина в Хабаровске установили правила для вышедших из самоизоляции
Депутаты Закдумы поздравили жителей Хабаровского края с Днем России
Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Днем России
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 12 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человек
Обстановка в Хабаровском крае 12 июня 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Радио «Комсомольская правда» временно приостанавливает вещание в Хабаровске
Семьи из Комсомольска наградили почетным знаком «За заслуги в воспитании детей»
На трибунах и площади не будет никого: в Хабаровске обсудили безопасность на Параде Победы
В Хабаровске 15, 17 и 20 июня временно ограничат проезд по центральным улицам
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 11 июня 2020 года: лечение получают 56 пациентов
Ради детей в Хабаровске будут тщательно следить за недостроями и водоемами
В ЕАО коров, питающихся на помойках, отведут на арестплощадку
Депутаты в ЕАО приняли постановление о назначении выборов губернатора