15 Июнь 2020 2020-06-15T04:31:19+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 15 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

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Сегодня, 15 июня, в Хабаровске небольшой дождь, местами умеренный, температура ночью +9 +11, днем +20 +22, ветер северо- восточный 7-14 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, температура ночью +10 +15, днем +17 +24, ветер северо-восточный 6-11 м/с. В центральных районах немного дождливо, температура ночью +9 +14, днем +15 +20, ветер северный, северо-восточный 7-14 м/с. На севере региона местами небольшие дожди, температура ночью +4 +10, днем +11 +18, ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Затоплены поймы рек Бурея на участке от метеостанции Усть-Умальта до села Усть-Ниман, Амгунь на глубину 0,3-0,5 метра. В ближайшие два дня уровень Амура у Хабаровска может подняться на 5-10 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU