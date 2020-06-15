15 Июнь 2020 2020-06-15T04:30:37+03:00

Хищница и ее малыш грелись на солнышке в своем вольере в зоосаде

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В зоосаде «Приамурский» случилось маленькое чудо - месяц назад, 13 июня, питомица зоосада стала мамой. Новоиспеченная мать весь последний месяц сохраняла интригу, стараясь не показывать новорожденного. Однако рысь, видимо, решила, что пора бы уже ее детенышу осмотреть вольер и познакомиться с местностью.

- Пол малыша мы еще не знаем, но как только представится возможность определить его, мы объявим конкурс «Имя малышу». Горожанам напоминают, что каждый желающий может стать участником программы «Возьми животное под опеку», - рассказали в зоосаде.

Выход рысенка и его мамы-хищницы удалось снять на видео. На кадрах видно, что малыш вполне уверенно шагает, осматривает местность, но далеко от родительницы не уходит. Вместе они наслаждаются июньским солнцем, которое в последнее время не особо радует нас теплом.

Под Хабаровском рысь гуляла с месячным детенышем.

ИСТОЧНИК KP.RU