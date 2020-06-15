2020-06-15T04:30:37+03:00
Дом. Семья

Под Хабаровском рысь гуляла с месячным детенышем

Хищница и ее малыш грелись на солнышке в своем вольере в зоосаде
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Под Хабаровском рысь гуляла с месячным детенышемПод Хабаровском рысь гуляла с месячным детенышемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В зоосаде «Приамурский» случилось маленькое чудо - месяц назад, 13 июня, питомица зоосада стала мамой. Новоиспеченная мать весь последний месяц сохраняла интригу, стараясь не показывать новорожденного. Однако рысь, видимо, решила, что пора бы уже ее детенышу осмотреть вольер и познакомиться с местностью.

- Пол малыша мы еще не знаем, но как только представится возможность определить его, мы объявим конкурс «Имя малышу». Горожанам напоминают, что каждый желающий может стать участником программы «Возьми животное под опеку», - рассказали в зоосаде.

Выход рысенка и его мамы-хищницы удалось снять на видео. На кадрах видно, что малыш вполне уверенно шагает, осматривает местность, но далеко от родительницы не уходит. Вместе они наслаждаются июньским солнцем, которое в последнее время не особо радует нас теплом.

Под Хабаровском рысь гуляла с месячным детенышем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 июня 2020 года: на излечении 64 человека
Ребенок на «зебре» попал под машину в Хабаровске
Жильцам разбитых градом домов в ЕАО доставят стройматериалы
В нацпарке «Анюйский» Хабаровского края готовятся к туристическому сезону
Начальнику УФСИН по Хабаровскому краю присвоили звание генерал-майора
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020: число заражений превысило три тысячи
Обстановка в Хабаровске 15 июня 2020 года: отключения воды и электричества
Под Хабаровском рысь гуляла с месячным детенышем
Обстановка в Хабаровском крае на 15 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Байкер чудом выжил в резонансном ДТП на Павла Морозова в Хабаровске
В Комсомольске на избирательных участках предпримут повышенные меры безопасности
Маршрут трамвая №1 в Хабаровске изменится с 15 июня
Солнце, гроза, и двойная радуга – все в одном в небе 13 июня над Хабаровском
Актуальная обстановка по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 14 июня 2020: количество заболевших выросло
Обстановка в Хабаровском крае на 14 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Музеи Хабаровского края откроются, но с социальной дистанцией
В Хабаровске набирают волонтеров Конституции
В Хабаровске горожанку обокрал начинающий сантехник