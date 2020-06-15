2020-06-15T04:29:09+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 15 июня 2020 года: отключения воды и электричества

Без холодной воды остались жильцы дома на улице Индустриальной
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровске 15 июня 2020 года: отключения воды и электричестваОбстановка в Хабаровске 15 июня 2020 года: отключения воды и электричестваФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня, 15 июня, без холодной воды остались жильцы дома №1А на улице Индустриальной. Горячую воду отключили в доме №2 на улице Хабаровской. В обоих случаях причина одна и та же - авария на трубопроводе. На улице Индустриальной меняют водную задвижку, а на Хабаровской устраняют порыв розлива горячей воды.

Кроме того, жилицы домов №№ 33, 38 и 42 остались без электричества из-за молнии, которая попала в опору электропередач. Света нет в домах №№35, 37, 43, 45, 47, 51, 51А, 53 и 55 на улице Ухтомского.

- В городе сегодня не работают 116 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 76,6 кубометра мусора. Также за прошедшие сутки в городе случилось 29 дорожных аварий и три пожара. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 733 раза, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что сегодня утром в рейсы вышла 521 единица общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов и 482 автобуса. Еще 29 автобусов работают на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 июня 2020 года: на излечении 64 человека
Ребенок на «зебре» попал под машину в Хабаровске
Жильцам разбитых градом домов в ЕАО доставят стройматериалы
В нацпарке «Анюйский» Хабаровского края готовятся к туристическому сезону
Начальнику УФСИН по Хабаровскому краю присвоили звание генерал-майора
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020: число заражений превысило три тысячи
Обстановка в Хабаровске 15 июня 2020 года: отключения воды и электричества
Под Хабаровском рысь гуляла с месячным детенышем
Обстановка в Хабаровском крае на 15 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Байкер чудом выжил в резонансном ДТП на Павла Морозова в Хабаровске
В Комсомольске на избирательных участках предпримут повышенные меры безопасности
Маршрут трамвая №1 в Хабаровске изменится с 15 июня
Солнце, гроза, и двойная радуга – все в одном в небе 13 июня над Хабаровском
Актуальная обстановка по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 14 июня 2020: количество заболевших выросло
Обстановка в Хабаровском крае на 14 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Музеи Хабаровского края откроются, но с социальной дистанцией
В Хабаровске набирают волонтеров Конституции
В Хабаровске горожанку обокрал начинающий сантехник