Обстановка в Хабаровске 15 июня 2020 года: отключения воды и электричества

15 Июнь 2020 2020-06-15T04:29:09+03:00

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В Хабаровске сегодня, 15 июня, без холодной воды остались жильцы дома №1А на улице Индустриальной. Горячую воду отключили в доме №2 на улице Хабаровской. В обоих случаях причина одна и та же - авария на трубопроводе. На улице Индустриальной меняют водную задвижку, а на Хабаровской устраняют порыв розлива горячей воды.

Кроме того, жилицы домов №№ 33, 38 и 42 остались без электричества из-за молнии, которая попала в опору электропередач. Света нет в домах №№35, 37, 43, 45, 47, 51, 51А, 53 и 55 на улице Ухтомского.

- В городе сегодня не работают 116 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 76,6 кубометра мусора. Также за прошедшие сутки в городе случилось 29 дорожных аварий и три пожара. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 733 раза, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что сегодня утром в рейсы вышла 521 единица общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов и 482 автобуса. Еще 29 автобусов работают на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU