Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020: число заражений превысило три тысячи

15 Июнь 2020 2020-06-15T04:27:54+03:00

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020 года - всего случаев заражения 3009. Из них излечились одна тысяча 458 человек, скончались 19, остальные получают лечение.

- За последние сутки выявили 71 новый случай заболевания. Новые пациенты живут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в районах края. Большинство пациентов - это люди в возрасте от 18 до 65 лет, старше 65 лет 13 пациентов, в возрасте от года до 13 лет пять человек, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что примерно 20 процентов пациентов - это бессимптомные носители, у 55 процентов зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания. По оценкам специалистов, почти у 50 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Пневмонию, как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрировали у 571 пациента, все они госпитализированы.

Жителей края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU