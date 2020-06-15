2020-06-15T04:27:54+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020: число заражений превысило три тысячи

Число выздоровевших стремится к полутора тысячам
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020: число заражений превысило три тысячиСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020: число заражений превысило три тысячиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020 года - всего случаев заражения 3009. Из них излечились одна тысяча 458 человек, скончались 19, остальные получают лечение.

- За последние сутки выявили 71 новый случай заболевания. Новые пациенты живут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в районах края. Большинство пациентов - это люди в возрасте от 18 до 65 лет, старше 65 лет 13 пациентов, в возрасте от года до 13 лет пять человек, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что примерно 20 процентов пациентов - это бессимптомные носители, у 55 процентов зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания. По оценкам специалистов, почти у 50 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Пневмонию, как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрировали у 571 пациента, все они госпитализированы.

Жителей края убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 июня 2020 года: на излечении 64 человека
Ребенок на «зебре» попал под машину в Хабаровске
Жильцам разбитых градом домов в ЕАО доставят стройматериалы
В нацпарке «Анюйский» Хабаровского края готовятся к туристическому сезону
Начальнику УФСИН по Хабаровскому краю присвоили звание генерал-майора
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 15 июня 2020: число заражений превысило три тысячи
Обстановка в Хабаровске 15 июня 2020 года: отключения воды и электричества
Под Хабаровском рысь гуляла с месячным детенышем
Обстановка в Хабаровском крае на 15 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Байкер чудом выжил в резонансном ДТП на Павла Морозова в Хабаровске
В Комсомольске на избирательных участках предпримут повышенные меры безопасности
Маршрут трамвая №1 в Хабаровске изменится с 15 июня
Солнце, гроза, и двойная радуга – все в одном в небе 13 июня над Хабаровском
Актуальная обстановка по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 14 июня 2020: количество заболевших выросло
Обстановка в Хабаровском крае на 14 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Музеи Хабаровского края откроются, но с социальной дистанцией
В Хабаровске набирают волонтеров Конституции
В Хабаровске горожанку обокрал начинающий сантехник