Начальнику УФСИН по Хабаровскому краю присвоили звание генерал-майора

15 Июнь 2020 2020-06-15T04:27:07+03:00

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Начальнику УФСИН России по Хабаровскому краю Юрию Дорохину присвоили звание генерал-майора внутренней службы. Основанием для этого стал указ президента России от 11 июня 2020 года «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним, год назад Юрий Дорохин возглавил УФСИН России по Хабаровскому краю. О его назначении стало известно в начале июня 2019 года. Ранее он занимал должность начальника УФСИН России по Томской области.

Для справки: Юрий Дорохин начал карьеру в 1998 году в должности юрисконсульта в УФСИН России по Орловской области. Позже он прошел несколько ступеней карьерной лестницы - служил в оперативно-режимных службах УИС, был первым заместителем областного управления, потом его назначили на должность начальника УФСИН России по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU