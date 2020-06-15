15 Июнь 2020 2020-06-15T04:24:46+03:00

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В нацпарке «Анюйский» Хабаровского края готовятся к туристическому сезону. В этом году старт отложили из-за коронавируса. Однако сотрудники отдела экологического просвещения и туризма не стали унывать и использовали неожиданно высвободившееся время для полезных дел.

- Пока территория была полностью закрыта для посетителей, успели провести субботники. Своими силами провели субботники в этнодеревне Алима - выкосили траву, полотно тропы очистили от древесного мусора, обустраиваются домики этнодеревни. Также строят шалаш, наполняют новыми объектами «Охотничий путик», установили входную группу в урочище «Бихан», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Напомним, туристический сезон обычно длится до октября. Развитие экологического туризма - одно из приоритетных направлений работы учреждения. Экотуризм на территории нацпарка пока не достиг значительных масштабов, но есть все возможности для его развития.

ИСТОЧНИК KP.RU