Жильцам разбитых градом домов в ЕАО доставят стройматериалы

15 Июнь 2020 2020-06-15T04:29:44+03:00

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Жильцам разбитых градом домов в Еврейской автономной области доставят стройматериалы. Напомним, частицы льда внушительного размера выпали в минувшую субботу, 13 июня. Осадки шли минут 10 в районе поселка Николаевка Смидовичского района, а ущерб от них оказался значительным.

Частицы льда внушительного размера выпали в минувшую субботу, 13 июняФото: Ольга КИВА

- Повреждены крыши 34 многоквартирных домов, окна в больнице, школах. В поселок уже направили груженный строительными материалами специальный автомобиль «Камаз» МЧС России. Их используют для ремонта жилых домов, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Отметим также, что на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС России, специалисты районной и поселковой администраций, аварийно- ремонтные бригады. Сообщения от граждан принимают круглосуточно по телефону в поселке Николаевка (42632) 21-4-69.

ИСТОЧНИК KP.RU