15 Июнь 2020 2020-06-15T04:30:29+03:00

Ребенок на «зебре» попал под машину в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Ребенок на «зебре» попал под машину в Хабаровске. Происшествие случилось в минувшие выходные, 12 июня. По предварительной информации, девочка 2012года рождения переходила улицу Даниловского по нерегулируемому пешеходному переходу. На этом же участке ехала и машина Toyota Platz. Авто двигалось по улице Даниловского в сторону улицы Тихоокеанская, водитель не притормозил, как результат ребенок оказался под колесами.

- У пострадавшей диагностировали травму грудной клетки, ушиб мягких тканей затылка, ссадины лица, ушиб мягких тканей левого плеча и бедра. На момент аварии водитель был трезв, но водительского удостоверения у 20-летнего нарушителя не было, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей Хабаровска призывают быть предельно внимательными при управлении машиной. Пожалуйста, н садитесь за руль, если употребили алкоголь. На дороге уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU