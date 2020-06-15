15 Июнь 2020 2020-06-15T06:32:23+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 июня 2020 года: на излечении 64 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 июня 2020 года - лечение получают 64 человека. Состояние 45 из них врачи оценивают как удовлетворительное. Все пациенты находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- За последние сутки выписали по выздоровлению 0 человек, госпитализировали двоих. В реанимационном отделении находятся четыре пациента с пневмонией средней тяжести, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что под наблюдением врачей остаются 33 пациента, у которых подозревают COVID-19. Среди них восемь детей. Состояние всех этих людей врачи оценивают как удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 48 пациентов с COVID-19, из них восемь - это дети. За сутки выписали 0 человек, госпитализировали - 0.

Жителей города убедительно просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU