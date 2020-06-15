15 Июнь 2020 2020-06-15T04:32:13+03:00

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По Хабаровску все же пройдет «Бессмертный полк». Шествие запланировали на 26 июля, но при условии, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Предполагается, что маршрут останется прежним. Об этом сообщила Инна Хопта, начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.

На сегодняшний день уже наметили пять точек сбора волонтеров в центральной части города, организовали колл-центр, который начнет функционировать, как только окончательно утвердят день шествия. Волонтеров собираются обеспечить всеми средствами защиты, а действия участников акции организуют в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора и органов внутренних дел.

К слову, пока организаторы шествия не берутся прогнозировать, сколько участников будет в этот раз. Ясно одно - желающих пройти по главным улицам города с портретами своих родных и близких, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, довольно много. Таков результат опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU