Хабаровские священники нашли путь ко Христу через спорт

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:30:15+03:00

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Хабаровские священнослужители нашли путь к Богу через спорт. Идея очень проста - они вместе со своими подопечными играют в волейбол рядом с ареной «Ерофей», а также с радостью принимают в команду новых игроков. Последние знакомятся, узнают от своих новых товарищей о православии, а еще в непринужденной обстановке могут пообщаться и с батюшками.

- На волейбол ребята вместе со священниками и активистами молодежного Братства апостола Андрея Первозванного собираются каждую неделю по вторникам и пятницам в 19:00. В процессе игры ребята знакомятся, рассказывают, что они - православные, что здесь даже батюшки с ними играют, - рассказали в Хабаровской епархии.

Подростки, никогда не бывавшие в храмах, не общавшиеся со священниками, просто и доступно получают возможность узнать о религии. Потом они могут приходить на молодежку, начинать свой путь к Богу. Организаторы игр отмечают, что обычный волейбол для кого-то может стать ступенькой на пути ко Христу.

ИСТОЧНИК KP.RU