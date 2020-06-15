Барак, портящий вид в центре Хабаровска, сотрут с лица земли

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:16:03+03:00

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В Хабаровске постепенно исчезают бараки. Очередным под снос стал дом №15 на улице Дикопольцева. Он десятилетиями портил вид на одну из городских достопримечательностей. Жильцы этого дома уже получили благоустроенные квартиры: собственники - в собственность, наниматели - в соцнайм с возможностью приватизации. Всего расселено 34 помещения.

- Расселение провела компания «Дальвостокстрой», которая получила право на развитие этого участка по итогам аукциона. Договор с последними жильцами барака подписали месяц назад. К слову, некоторых собственников пришлось разыскивать, так как по документам они жили здесь, а фактически - в других районах, - рассказали в городской администрации.

Напомним, ранее расселили ветхие дома в «ГУПРовском городке», в переулке Батарейном, на Тихоокеанской, в границах улиц Краснореченская и Оборонная. Отметим, что отчаянно пытаются выселиться из своих домов участники «Проспекта сопротивления». Так себя называют теперь жильцы бараков на единственном проспекте в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU