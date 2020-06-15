15 Июнь 2020 2020-06-15T11:14:58+03:00

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Холод и дождь прогнозируют в Хабаровском крае на текущей неделе. Осадки принесет с собой антициклон, пришедший со стороны Охотского моря. Ожидается, что по всему краю пройдут дожди, а температура опустится на несколько градусов. Ночью воздух будет прогреваться лишь до + 7+12 градусов, днем до +13 +18 градусов.

- Согласно прогнозам всю неделю будет дуть северо-восточный ветер. Он и принесет холодные воздушные массы, - объяснили в Дальневосточном УГМС. - К выходным в регионе днем потеплеет до +16 +22 градусов, а потом погода может измениться. Это зависит от того, зайдут ли в край теплые потоки воздуха.

Гидрологи отмечают, что из-за дождей на реках начали подниматься уровни воды. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня на 5-10 сантиметров. В Тугуро-Чумиканском районе на реке Уда у села Удское вода может достигнуть неблагоприятных отметок. Пока она на отметке 687 сантиметров. При этом неблагоприятным явление считается на отметке в 700 сантиметров, опасным - на отметке в 800 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU