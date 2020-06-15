15 Июнь 2020 2020-06-15T11:13:50+03:00

В подписи он коротко рассказал, как у него дела

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Мэр Хабаровска опубликовал фотографию со своим лечащим врачом. Публикация появилась в его аккаунте в соцсети Instagram. В качестве подписи градоначальник сделал небольшой отчет о своем самочувствии.

- Я все еще нахожусь в больнице №10 под наблюдением врачей. Супругу уже выписали. Хочу поблагодарить нашего лечащего врача Ирину Витальевну Онищенко и весь медперсонал. Благодаря вашим усилиям и слаженной работе пациенты идут на поправку. Спасибо за ваш нелегкий труд! - написал мэр.

Напомним, 9 июня у Сергея Кравчука диагностировали коронавирус. Ранее недомогание было у его супруги, но у нее тесты на COVID-19 оказались отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU