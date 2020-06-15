Мэр Хабаровска опубликовал фотографию со своим лечащим врачом
Мэр Хабаровска опубликовал фотографию со своим лечащим врачом. Публикация появилась в его аккаунте в соцсети Instagram. В качестве подписи градоначальник сделал небольшой отчет о своем самочувствии.
- Я все еще нахожусь в больнице №10 под наблюдением врачей. Супругу уже выписали. Хочу поблагодарить нашего лечащего врача Ирину Витальевну Онищенко и весь медперсонал. Благодаря вашим усилиям и слаженной работе пациенты идут на поправку. Спасибо за ваш нелегкий труд! - написал мэр.
Напомним, 9 июня у Сергея Кравчука диагностировали коронавирус. Ранее недомогание было у его супруги, но у нее тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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