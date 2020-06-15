15 Июнь 2020 2020-06-15T11:12:51+03:00

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В Хабаровске продолжается охота на кладбищенских вандалов. Злоумышленники проникают на погосты, ломают памятники, воруют оградки. Охранять большие территории кладбищ трудно, вандалов не всегда удается задержать.

Огромные территории, нехватка видеооборудования и персонала - основные проблемы, осложняющие борьбу с «черными металлистами» и хабаровчанами, бесчинствующими на городских некрополях в неадекватном состоянии. Чаще всего посягают на имущество на Центральном кладбище.

- В этом году задержали нетрезвого гражданина в момент, когда он ломал памятники. Позже его передали в руки полицейских. Еще попались сторожам «черные металлисты», разбиравшие оградки на захоронениях, чтобы потом сдать их в пункт приема лома. Еще двух таких же горожан изловить не удалось - они сбежали с места преступления, - рассказал Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU