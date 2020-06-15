2020-06-15T11:12:51+03:00
Общество

В Хабаровске продолжается охота на кладбищенских вандалов

Оберегать могилы трудно, злоумышленников не всегда удается поймать
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске продолжается охота на кладбищенских вандаловВ Хабаровске продолжается охота на кладбищенских вандаловФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске продолжается охота на кладбищенских вандалов. Злоумышленники проникают на погосты, ломают памятники, воруют оградки. Охранять большие территории кладбищ трудно, вандалов не всегда удается задержать.

Огромные территории, нехватка видеооборудования и персонала - основные проблемы, осложняющие борьбу с «черными металлистами» и хабаровчанами, бесчинствующими на городских некрополях в неадекватном состоянии. Чаще всего посягают на имущество на Центральном кладбище.

- В этом году задержали нетрезвого гражданина в момент, когда он ломал памятники. Позже его передали в руки полицейских. Еще попались сторожам «черные металлисты», разбиравшие оградки на захоронениях, чтобы потом сдать их в пункт приема лома. Еще двух таких же горожан изловить не удалось - они сбежали с места преступления, - рассказал Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24