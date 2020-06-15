Биробиджанцев просят помочь получить до 150 миллионов рублей для города

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:14:59+03:00

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Биробиджанцев просят помочь в получении денег для города. Речь идет о сумме до 150 миллионов рублей. Деньги можно получить по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Заявку для него уже готовят, нужны предложения местных жителей.

- Без вас, вашей поддержки и идей не обойтись. Ведь это нам и нашим детям гулять в парке, смотреть концерты. Мы должны обязательно поучаствовать и учесть именно ваши пожелания. Прошу вас присоединиться к проекту, - обратился к горожанам глава городской администрации Александр Головатый.

Отметим также, что специально для обсуждения предложений и проекта в целом создали аккаунт в Instagram. Местным жителям напоминают, что только совместными усилиями можно получить деньги для города.

ИСТОЧНИК KP.RU