2020-06-15T11:10:25+03:00
Общество

Пешехода зашибло токоприемником на остановке в Хабаровске

По предварительной информации, водитель трамвая допустил обрыв
Александр ШТААЛЬ
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Пешехода зашибло токоприемником на остановке в ХабаровскеПешехода зашибло токоприемником на остановке в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Пешехода зашибло токоприемником на трамвайной остановке в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось накануне, 14 июня, в районе дома №4 по улице Волочаевской. Водитель трамвая, движущегося по улице Волочаевской в сторону улицы Оборонная, допустила обрыв веревки токоприемника. Как результат, пешеход получил телесные повреждения.

- Пострадавшего осмотрели врачи. У него диагностировали открытую рану грудной клетки, поверхностную травму головы и лица. За рулем трамвая находилась женщина, стаж вождения которой с 2005 года. На момент происшествия она была трезва, - рассказал информированный источник.

Жителей Хабаровска призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах. Пешеходов убедительно просят переходить проезжую часть только на зеленый свет светофора и только в по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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