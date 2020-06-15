15 Июнь 2020 2020-06-15T11:09:02+03:00

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В Хабаровске простятся с Вячеславом Фургалом. Напомним, депутат краевой Закдумы скончался 13 июня 2020 года на 68-м году жизни. За плечами Вячеслава Ивановича 30 лет воинской службы. В запас его уволили в звании полковника, его не раз отмечали за безупречную службу и воинскую доблесть. Он избирался в депутаты в 2010, 2014 и в 2019 годах, в 2019-м возглавил комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию. Возглавлял фракцию политической партии ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края два созыва.

- Вячеслав Иванович был одним из инициаторов краевых законов о корректировке налогового законодательства, о мерах, направленных на охрану здоровья граждан. Законодательная дума Хабаровского края выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича Фургала, всем, кто знал и трудился вместе с этим замечательным человеком, - рассказали в Закдуме.

Прощание пройдет завтра, 16 июня, в 13:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Хабаровск, площадь Славы).

ИСТОЧНИК KP.RU