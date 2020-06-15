Фиктивную регистрацию иностранцев пресекли в Комсомольске-на-Амуре

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:57:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре пресекли два факта незаконной регистрации иностранцев. Первая провинившаяся собственница - 33-летняя горожанка. Она по просьбе знакомого выступила в качестве принимающей стороны для гражданина иностранного государства. Женщина предоставила в отдел по вопросам миграции заведомо ложные сведения о постановке на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина.

- Вторая фигурантка - 58-летняя женщина. Пенсионерка в одном из офисов многофункционального центра тоже подала ложные данные о постановке на миграционный учет четырех граждан одной из стран ближнего зарубежья, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщины знали, что иностранцам прописка нужна не для того, чтобы по ней проживать, но все равно действовали решительно. В итоге в отношении горожанок возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию, расследование которых сейчас продолжается. На время разбирательств женщины будут находиться на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU