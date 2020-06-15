15 Июнь 2020 2020-06-15T10:56:14+03:00

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Хабаровск спасают от затопления во время дождей. Рабочие с лопатами и метлами в руках чистят ливневки, пробивают засоры, убирают мусор с дорог. Чтобы дело шло быстрее, в помощь им дали тракторы, погрузчики и самосвалы. Если над городом разразится сильный ливень, численность и мощности бригад, занятых в очистке ливневых коллекторов, увеличат.

- Самые проблемные участки - Амурский и Уссурийский бульвары, улица Павла Морозова и низины Хабаровска. «Моря разливанные» также образуются в тех местах, где ливневая канализация отсутствует, - прокомментировал Юрий Федасов, начальник производственного отдела МУП «Южное».

Отметим также, пока в городе не зафиксировали особых затоплений. Тем не менее в Единую городскую диспетчерскую поступают сообщения от горожан. По жалобам на залитые водой участки отправляют бригады. Рабочие продолжат работать завтра и послезавтра, ведь по прогнозам в эти дни над краевой столицей будут лить дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU