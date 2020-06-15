15 Июнь 2020 2020-06-15T10:53:55+03:00

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Выпускники в Хабаровском крае 15 июня получат аттестаты. Документ об окончании школы вручат ученикам девятых и 11-классов по текущим оценкам без учета итоговой государственной аттестации (ЕГЭ и ОГЭ).

- Аттестаты выдадут, если девятиклассники пройдут собеседование по русскому языку, а 11-классники напишут сочинение или изложение. Итоговые отметки в аттестат выпускникам девятых классов поставят как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. В 11 классе - как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за 10 и 11 класс, - рассказали в региональном минобразования.

Напомним, приемная кампания в Хабаровском крае стартует 20 июня. Пока документы подавать абитуриенты могут в техникумы и колледжи края. На 2020-2021 учебный год план приема составляет более 10 тысяч человек, из них 8165 могут поступить на бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU