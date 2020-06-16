16 Июнь 2020 2020-06-16T04:13:18+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 16 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По оценкам гидрологов опасных явлений на реках края не прогнозируют

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Сегодня, 16 июня, в Хабаровске небольшой дождь, температура ночью +8 +10, днем +14 +16, ветер северо- восточный 8-13 м/с. На юге края местами дождливо, температура ночью +7 +13, днем +15 +22, ветер северо-восточный 7-12 м/с. В центральных районах небольшие дожди, местами кратковременные дожди, температура ночью +2 +12, днем +7 +22, ветер северный, северо-восточный 5-14 м/с. На севере края ночью местами небольшие дожди, днем без осадков, температура ночью +1 +10, днем +5+17, ветер северный, северо-восточный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По оценкам гидрологов опасных явлений на реках края не прогнозируют. На контроле паводковая обстановка на реках южных районов края (Хор, Кия).

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU