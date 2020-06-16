16 Июнь 2020 2020-06-16T04:12:17+03:00

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Казна Хабаровского края пополнится за счет нарушителей природоохранного законодательства. Для них выписали штрафов на общую сумму больше четырех с половиной миллионов рублей. К слову, с начала года по итогам рейдовых мероприятий инспекторы ведомства вынесли 247 постановлений об административных правонарушениях. Из них по 131 есть решения о привлечении к ответственности.

- Из последних инцидентов - разлив мазута из котельной в Хабаровском районе, разлив отходов деревоперерабатывающего производства в Вяземском районе. Увы, некоторые организации, предприниматели и жители края недооценивают характер и степень общественной опасности нарушений природоохранного законодательства, - рассказали в главном управлении госконтроля и лицензирования правительства края.

За нарушение требований в области охраны окружающей среды должностные лица заплатят штраф от 10 до 30 тысяч рублей, предприниматели без образования юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей, организации - от 100 до 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU