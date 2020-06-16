Почта в Хабаровске теперь работает без выходных

16 Июнь 2020 2020-06-16T04:09:47+03:00

Почта России пересмотрела график работы отделений: теперь почтовые услуги в Хабаровске и Ванино доступны 7 дней в неделю

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Отделения с семидневным режимом существовали и ранее - сейчас речь идет о кратном увеличении таких точек обслуживания. В любой день недели доступны 23 почтовых отделения Хабаровска и отделение Почты России в Ванино. Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении компании. Там же можно предварительно записаться на обслуживание, что поможет сэкономить время.

Сегодня в любой день недели доступны 2300 отделений страны, из них 1400 перешли на новый режим работы в июне. В ближайшие недели Почта планирует перевод еще почти тысячи отделений. Изменения произойдут в отделениях в 300 городах.

Цель Почты России - повышение качества обслуживания клиентов. Компания анализирует изменение потребительских привычек, учитывает запросы посетителей почтовых отделений и разрабатывает комфортный и удобный для клиентов график работы сети.

- Крупные города давно отвыкли от закрытия сервисов по выходным, и мы приводим график в соответствие со стандартом оказания услуг. Люди ценят возможность планировать свое время и маршруты. Мы не должны ограничивать это планирование, - отмечает генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Изменения позволят и установить более комфортное распределение потоков клиентов - в будние дни почтовые отделения посещают многие представители юридических лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же посещение удобнее физическим лицам.