2020-06-16T04:01:30+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 16 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человек

За последние сутки зарегистрировали 74 новых случая
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 16 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человекСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 16 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 16 июня 2020 года - всего случаев заражения в регионе 3083. Из них излечились одна тысяча 471 человек, скончались 19, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зафиксировали 74 новых случая заболевания. Пациенты живут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в нескольких районах края.

- В основном заболевают люди в возрасте от 18 до 65 лет. Старше 65 лет среди новых пациентов 26 человек, от года до 11 лет - три пациента. Среди новых случаев заболевания около 20 процентов больных - это бессимптомные носители, у 60 процентов зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что у 50 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Пневмония, как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 604 пациентов, все они госпитализированы. Под медицинским наблюдением находится более 6,1 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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