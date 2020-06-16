16 Июнь 2020 2020-06-16T04:01:30+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 16 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 16 июня 2020 года - всего случаев заражения в регионе 3083. Из них излечились одна тысяча 471 человек, скончались 19, остальные получают лечение. За последние сутки в крае зафиксировали 74 новых случая заболевания. Пациенты живут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в нескольких районах края.

- В основном заболевают люди в возрасте от 18 до 65 лет. Старше 65 лет среди новых пациентов 26 человек, от года до 11 лет - три пациента. Среди новых случаев заболевания около 20 процентов больных - это бессимптомные носители, у 60 процентов зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что у 50 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Пневмония, как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 604 пациентов, все они госпитализированы. Под медицинским наблюдением находится более 6,1 тысячи человек, бывших в близком контакте с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU