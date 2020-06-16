2020-06-16T04:20:37+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 16 июня 2020 года: отключения воды, коронавирус

В одном доме нет горячей воды, в другом - холодной
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 16 июня 2020 года: отключения воды, коронавирусОбстановка в Хабаровске 16 июня 2020 года: отключения воды, коронавирусФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске, по данным на семь часов утра 16 июня, нет холодной воды в доме №1 А на улице Индустриальной из-за порывов, и горячей воды в доме №2 на улице Хабаровской. Также на сегодняшний день не работают 116 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 76,6 кубометра мусора. Об этом сообщили в мэрии краевой столицы.

Отметим также, что за минувшие стуки в городе зафиксировали 29 дорожных аварий, три пожара и одно возгорание. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 733 раза.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 521 единица общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 16 троллейбусов, 482 автобуса. Еще 29 автобусов работают на пригородных маршрутах.

По данным регионального минздрава, число зараженных коронавирусом в Хабаровске и Хабаровском районе на утро 16 июня составляет в общей сложности две тысячи 544.

ИСТОЧНИК KP.RU

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