2020-06-16T04:19:47+03:00
Общество

На берегу Амура у Комсомольска-на-Амуре появилась мертвая рыба

По данному факту уже проводят проверку сотрудники природоохранной прокуратуры
Александр ШТААЛЬ
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На берегу Амура в Комсомольске-на-Амуре появилась мертвая рыбаНа берегу Амура в Комсомольске-на-Амуре появилась мертвая рыбаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На берегу Амура у Комсомольска-на-Амуре появилась мертвая рыба. По предварительной информации, «хвосты» нашли в районе улицы Новаторов в Ленинском округе. По данному инциденту уже началась проверка с участием сотрудников природоохранной прокуратуры.

В ходе осмотра места происшествия обнаружили несколько экземпляров погибшей рыбы, предположительно толстолобиков. Пока специалисты устанавливают причины гибели рыбы, вычисляют причастных к этому происшествию. При выявлении нарушений природоохранного законодательства примут комплекс мер прокурорского реагирования, - рассказали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

Напомним, за незаконный вылов рыбы предусмотрены уголовное преследование и меры наказания. Например, за это можно угодить за решетку на срок до четырех лет. Окончательное решение принимает суд. Жителей города убедительно просят бережно относиться к биоресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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