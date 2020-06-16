2020-06-16T04:26:55+03:00
Общество

Пострадавшим от крупного града в ЕАО выплатят компенсацию

Ущерб, причиненный стихией, оценивают примерно в 60 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Пострадавшим от крупного града в ЕАО выплатят компенсациюПострадавшим от крупного града в ЕАО выплатят компенсациюФото: Мария ЛЕНЦ
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Пострадавшим от крупного града в ЕАО выплатят компенсацию. Напомним, в минувшие выходные в поселке Николаевска Смидовичского района прошли осадки в виде кусочков льда довольно крупного размера. От стихии пострадали сотни местных жителей. Градом повредило кровлю на 34 многоквартирных и около 1000 частных жилых домов, а также в двух школах, Доме культуры. В больнице выбиты стекла.

- Ущерб, причиненный стихией, оценивают примерно в 60 миллионов рублей. Окончательное заключение комиссий планируют получить к 30 июня 2020 года, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день уже приняли решение выплатить денежную компенсацию пострадавшим. Деньги понадобятся на материалы для ремонта крыши всем пострадавшим от стихийного бедствия. Так, в случае если кровля полностью уничтожена выплатят 50 тысяч рублей, если частично повреждена - 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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