Дожди скорректировали строительство дома на Алексеевской в Хабаровске

16 Июнь 2020 2020-06-16T04:57:30+03:00

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В Хабаровске продолжается строительство дома на Алексеевской в Хабаровске. Правда, работу пришлось корректировать из-за дождей. Так, сейчас усилия направлены на благоустройство дворовой территории, а вот до конца обустроить кровлю из-за осадков не получилось.

- К концу июля на придомовой территории уложат асфальт, установят спортплощадку с резиновым покрытием, детский игровой городок и малые архитектурные формы. На сегодняшний день полностью восстановили герметичность кровли, закончили первый слой ее покрытия. Как только прекратятся дожди, работу по обустройству кровли возобновят, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что сейчас крыша не пропускает воду, рабочие занимаются отделкой помещений. От плесени и потеков на стенах во всех подъездах уже избавились полностью, заканчивают штукатурить. Также заканчиваются работы по наладке отопления, канализации и водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU