2020-06-16T05:36:06+03:00
Общество

У жителей Хабаровского края появилась возможность бесплатно проверять подозрительные звонки

Услугу по проверке сомнительного номера или веб-сайта предоставил Сбербанк
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Проверка сомнительных источников не займет много времени. Скриншот с сайта СбербанкаПроверка сомнительных источников не займет много времени. Скриншот с сайта Сбербанка
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Запрос «Чей это номер» или «Кто звонит» - один из самых популярных в интернете. Однако зачастую, чтобы получить информацию, нужно проходить регистрацию. К тому же никто не гарантирует достоверность сведений, а также их полноту.

У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро, бесплатно и с гарантией достоверности проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт. На сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел, в котором можно это сделать.

- Среди популярных схем мошенничества лидирующие позиции занимают схемы с использованием социальной инженерии. В частности, очень распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний вводят своих жертв в заблуждение с целью завладеть их денежными средствами, - комментирует Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. - С начала 2020 года мы зафиксировали более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений. Запуск ресурса поможет оперативно выявлять и эффективно противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны.

В результате проверки пользователь получит оценку риска и соответствующие рекомендации. Также можно, заполнив простую форму, передать в Сбербанк адрес подозрительного сайта или номер телефона, с которого звонили злоумышленники. Все сведения банк передает в экспертные организации для расследования и блокировке мошеннических ресурсов. Таким образом система фрод-мониторинга будет расширяться.

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