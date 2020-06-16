2020-06-16T05:58:14+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года: лечение получают 68 человек

Состояние 45 из них врачи оценивают как удовлетворительное
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года: лечение получают 68 человекСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года: лечение получают 68 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года – лечение получают 68 человек. Состояние 45 из них врачи оценивают как удовлетворительное. За последние сутки по выздоровлению выписали двух человек, госпитализировали шесть.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся четыре пациента с пневмонией. Состояние двоих из них тяжелое, еще двоих - средней тяжести, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что под наблюдением врачей находится 31 пациент из числа контактных и с подозрением на covid-19. Среди них восемь детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 48 пациентов с covid-19, из них восемь – это дети.

Горожан призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Это необходимо, чтобы сократить риски заражения коронавирусной инфекцией. Предпринимайте меоы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмены в Хабаровске спрогнозировали свое будущее
На теплоходе «Здоровье» обследовали жителей Ульчского района
Иммуноглобулин в Хабаровском крае закупили после прокурорской проверки
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года: лечение получают 68 человек
У жителей Хабаровского края появилась возможность бесплатно проверять подозрительные звонки
Дожди скорректировали строительство дома на Алексеевской в Хабаровске
Пострадавшим от крупного града в ЕАО выплатят компенсацию
На берегу Амура у Комсомольска-на-Амуре появилась мертвая рыба
Обстановка в Хабаровске 16 июня 2020 года: отключения воды, коронавирус
В Биробиджане спасли белку, которую неизвестный ударил по шее палкой
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 16 июня 2020 года: излечились почти полторы тысячи человек
Медведица ударила лапой сборщика дикоросов в Хабаровском крае
Казна Хабаровского края пополнится за счет нарушителей
Почта в Хабаровске теперь работает без выходных
Обстановка в Хабаровском крае на 16 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Выпускники в Хабаровском крае 15 июня получат аттестаты
Любимый банк дальневосточных фермеров отмечает двадцатилетие
Хабаровск спасают от затопления во время дождей
Фиктивную регистрацию иностранцев пресекли в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровске простятся с Вячеславом Фургалом
Пешехода зашибло токоприемником на остановке в Хабаровске
Биробиджанцев просят помочь получить до 150 миллионов рублей для города
В Хабаровске продолжается охота на кладбищенских вандалов
Холод и дождь прогнозируют в Хабаровском крае
Барак, портящий вид в центре Хабаровска, сотрут с лица земли
Хабаровские священники нашли путь ко Христу через спорт