16 Июнь 2020 2020-06-16T05:58:14+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года: лечение получают 68 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 16 июня 2020 года – лечение получают 68 человек. Состояние 45 из них врачи оценивают как удовлетворительное. За последние сутки по выздоровлению выписали двух человек, госпитализировали шесть.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся четыре пациента с пневмонией. Состояние двоих из них тяжелое, еще двоих - средней тяжести, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что под наблюдением врачей находится 31 пациент из числа контактных и с подозрением на covid-19. Среди них восемь детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 48 пациентов с covid-19, из них восемь – это дети.

Горожан призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Это необходимо, чтобы сократить риски заражения коронавирусной инфекцией. Предпринимайте меоы профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU