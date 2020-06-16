Иммуноглобулин в Хабаровском крае закупили после прокурорской проверки

16 Июнь 2020 2020-06-16T06:24:40+03:00

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В Хабаровском крае в июне закончилась закупка вакцины для профилактики клещевого энцефалита. До этого момента была прокурорская проверка, в результате которой обнаружили, что иммуноглобулина в больницах нет. Данное обстоятельство расценили как нарушение законодательства, регулирующего порядок иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

- По итогу проверки в апреле 2020 года министру здравоохранения края внесли представление. Согласно требованиям этого документа в ведомстве организовали проведению аукционов на закупку вакцины, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что первая поставка иммуноглобулина была в апреле текущего года. Тогда доставили в регион порядка трех тысяч доз вакцины, а в июне 2020 года поставка иммуноглобулина полностью закончилась. Всего завезли 15 тысяч 340 доз, которые на сегодняшний день распределены по медицинским учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU