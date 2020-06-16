2020-06-16T06:58:00+03:00
Общество

На теплоходе «Здоровье» обследовали жителей Ульчского района

Попасть к врачам смогли житель почти половины поселений района
Александр ШТААЛЬ
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На теплоходе «Здоровье» обследовали жителей Ульчского районаНа теплоходе «Здоровье» обследовали жителей Ульчского районаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае курсирует теплоход «Здоровье» с врачами на борту. Сейчас плавучая поликлиника работает в поселке Софийск Ульчского района. Задача медиков осмотреть как можно больше местных жителей, проконсультировать по вопросам здоровья. Прием ведут не только врачи общей практики, но и узкие специалисты.

- На борту теплохода, который уже побывал в Амурском районе, 19 специалистов. Есть нефролог, офтальмолог, лор, терапевт, ревматолог, хирург, фтизиатр и психиатр-нарколог, а также эндокринолог и аллерголог-иммунолог. На борту делают электрокардиограмму, УЗИ, проверяют зрение, принимают основные анализы, - рассказала Ольга Панкова, главврач КГБУЗ «Территориальный клинико-диагностический центр».

В связи с коронавирусом врачи работают исключительно в масках, перчатках и одноразовых халатах. Людей не собирают в помещениях, очередь формируется на улице с соблюдением дистанции. Из Ульчского района теплоход отправится в район имени Полины Осипенко, закончится плавание в Комсомольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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