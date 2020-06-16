Бизнесмены в Хабаровске спрогнозировали свое будущее

16 Июнь 2020 2020-06-16T07:32:04+03:00

Почти половина предпринимателей считают, что их предприятия не обанкротятся

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Предприниматели в Хабаровске считают, что их предприятиям не грозит банкротство. Такого мнения придерживается почти половина бизнесменов. Аналитики пришли к такому выводу по итогам опроса.

- В Хабаровском крае 36 бизнесменов настроены оптимистично и считают, что банкротства их предприятий в 2020 году, скорее всего, не случится. Еще 12,8 процентов опрошенных уверены, что оно точно не произойдет, - рассказала Елена Гаврина, исполняющая обязанности начальника городского управления экономического развития.

Напомним, из-за пандемии практически полностью остановилась работа турфирм, гостиниц, предприятий сферы услуг, торговли (непродовольственными товарами), общепита, физкультуры и спорта. Между тем в мэрии предлагает меры поддержки предпринимательского сообщества. Среди них отсрочка платежей по аренде муниципального имущества, освобождение от арендных платежей для отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, 50-процентная скидка по аренде имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU