2020-06-16T10:00:38+03:00
Происшествия

Пенсионерка лишилась денег в салоне сотовой связи в Хабаровске

В краже подозревают сотрудника торговой точки
Александр ШТААЛЬ
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Пенсионерка лишилась денег в салоне сотовой связи в ХабаровскеПенсионерка лишилась денег в салоне сотовой связи в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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Пенсионерка в Хабаровске осталась без денег в салоне сотовой связи. Туда женщина зашла за помощью, ей нужно было перевести сбережения со счета, привязанного к номеру телефона, на банковскую карту. Однако посещение торговой точки обернулось уголовным разбирательством.

- Во время расследования установили, что менеджер фирмы ввел пожилую хабаровчанку в заблуждение, получил доступ к ее мобильному банковскому сервису и в течение месяца перечислял накопления женщины на свой счет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сумма ущерба составила порядка 173 тысяч рублей. По версии следствия, похищенные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды. В частности приобрел дорогой сотовый телефон. Сам фигурант во всем сознался. Это было его первое правонарушение. По решению работодателя мужчину уволили из компании. В отношении него расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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