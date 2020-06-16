2020-06-16T09:55:56+03:00
Происшествия

Бывших транспортных полицейских осудили за вымогательство в Хабаровске

В качестве наказания им назначили лишение свободы и крупный штраф
Александр ШТААЛЬ
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Бывших транспортных полицейских осудили за вымогательство в ХабаровскеБывших транспортных полицейских осудили за вымогательство в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двух бывших транспортных полицейских осудили за вымогательство в Хабаровске. Из материалов дела следует, что фигуранты рассчитывали на крупную взятку и ради этого злоупотребили своими служебными полномочиями.

- Летом 2016 года они договорились незаконно получить деньги от двух предпринимателей из Биробиджана, перевозящих продукцию по железной дороге. Во время оперативно-розыскных мероприятий изъяли пять контейнеров с парфюмерной продукцией. Потом через посредников потребовали от потерпевших один миллион рублей, то есть по 200 тысяч рублей за каждый вагон, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК РФ.

Однако потерпевшие не захотели выполнять требования и обратились в правоохранительные органы. На суде вину фигурантов по статьям «Вымогательство должностным лицом через посредника взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями» доказали. В качестве наказания им назначили лишение свободы с отбыванием в колонии строгого и общего режима и штраф в размере от 2,5 до четырех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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