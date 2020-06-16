Жителям Хабаровского края предлагают доступный тариф на онлайн-кинотеатр

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:56:45+03:00

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«Ростелеком» предлагает жителям Хабаровского края на базе видеосервиса Wink собрать свой уникальный набор из ТВ-каналов, фильмов и сериалов. Тариф «Трансформер» позволяет по цене одного билета в кино целый месяц наслаждаться разнообразным видеоконтентом.

По умолчанию тариф включает 150 популярных ТВ-каналов и 2500 фильмов. К этому базовому набору можно добавлять любые пять из 12 тематических пакетов: дополнительные 77 каналов и две с половиной тысячи иностранных фильмов и сериалов разбиты по темам, на любой возраст и интересы. Детские, познавательные, спортивные, музыкальные, «женские» и «мужские», российское и мировое кино - выбирай и смотри! Также есть подписка на more.tv.

«Ростелеком» дает 120 дней бесплатного просмотра, чтобы клиент мог определиться с выбором. «Добавку» можно менять хоть каждый месяц, этим и удобен «Трансформер». Стоимость не изменится, также 280 рублей ежемесячно.

- Наши интересы могут меняться в зависимости от многих факторов и событий, происходящих в семье, в мире и даже просто от времени года. Например, на лето дети отправились на отдых к бабушке - у мамы отличная возможность сменить «Детский» пакет на «Кино и сериалы» и наслаждаться любимыми фильмами. А в начале учебного года подключить детям «Познавательный» пакет. Очень удобно, когда есть такая возможность перемен и, главное, это никак не отражается на семейном бюджете. Четыре месяца - отличный срок, чтобы оценить сразу все пакеты, посмотреть множество фильмов и выбрать, из чего начинать собирать свой «Трансформер» на Wink, - отмечает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

При оформлении подписки весь доступный по тарифному плану контент можно смотреть одновременно на 5 устройствах. Получить дополнительную информацию, узнать о наличии технической возможности для подключения услуги и оставить заявку можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.