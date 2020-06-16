2020-06-16T09:47:39+03:00
Общество

Пассажиры в Хабаровске с агрессией относятся к масочному режиму

По статистике больше 30 процентов горожан находятся в общественном транспорте без масок
Александр ШТААЛЬ
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Пассажиры в Хабаровске с агрессией относятся к масочному режимуПассажиры в Хабаровске с агрессией относятся к масочному режимуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжаются проверки общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима. По статистике больше 30 процентов хабаровчан упорно продолжают ездить в общественном транспорте без масок. Кроме того, некоторые пассажиры агрессивно относятся к просьбам надеть маску.

- С начала пандемии провели 265 проверок, из них 26 - на прошлой неделе. За нарушения масочного режима к ответственности привлекли семь водителей. Пассажиры в свою очередь объясняют отказ от средств индивидуальной защиты неверием в их эффективность, а также отсутствием денег на их покупку, - сообщил Владимир Ощановский, начальник городского управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Справедливости ради заметим, что стоимость одноразовой маски в Хабаровске достигает 40 рублей за штуку. По правилам носить ее нужно максимум три часа и потом выбрасывать. Покупать маски по такой цене действительно не каждому по карману, особенно на фоне безденежья, вызванного пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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