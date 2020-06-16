2020-06-16T09:58:17+03:00
Общество

Комсомольчане получили деньги из Фонда президентских грантов

Деньги направят на реализацию социальных проектов
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчане получили деньги из Фонда президентских грантовКомсомольчане получили деньги из Фонда президентских грантовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Комсомольчане получили деньги из Фонда президентских грантов. Их планируют потратить на три проекта некоммерческих организаций. К слову, в целом финансовую поддержку получат 23 проекта НКО Хабаровского края на общую сумму более 33 миллионов рублей.

- Один из проектов в Городе юности - «Прикоснуться к облакам». На него выиграли грант один миллион 124 тысячи 296 рублей. Его реализуют с целью пропаганды здорового образа жизни и воспитания патриотизма у подрастающего поколения путем занятий парашютным спортом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также 370 тысяч 310 рублей получат авторы проекта «Фестиваль спортивных танцев Дэнс Тайм». В рамках фестиваля проводят открытые первенства и чемпионаты по танцевальному спорту. Еще 283 тысячи 145 рублей получит «Городской ресурсный центр поддержки гражданских инициатив города Комсомольска-на-Амуре» на внедрение, развитие и продвижение практики системной благотворительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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