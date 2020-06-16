2020-06-16T10:45:23+03:00
Происшествия

Ночных расхитителей торговых точек задержали в Хабаровске

Молодые люди ломали пластиковые окна или двери, проникали внутрь и выносили имущество
Александр ШТААЛЬ
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Ночных расхитителей торговых точек задержали в ХабаровскеНочных расхитителей торговых точек задержали в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске задержали подозреваемых в серии краж из магазинов. По версии следствия, фигуранты проникали в помещения ночью. Для этого они ломали окна или дверные замки, а потом выносили чужое имущество.

- В основном похищали цифровую технику и деньги. Так, в конце мая 2020 года подельники вынесли из ресторана в Индустриальном районе сейф с документами и портативный компьютер. Ущерб потерпевшая сторона оценила более чем в 40 тысяч рублей. В июне забрались в магазин цифровой техники и вынесли два ноутбука и три дорогих телефона, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В преступлениях подозревают двух местных жителей в возрасте 19 лет. Одного из них ранее привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. При обысках по месту проживания задержанных нашли часть похищенной цифровой техники. Остальное они продали, а деньги потратили на личные нужды. В отношении парней возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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